Стало известно, в каких комплектах экипировки венгерская и украинская команды выйдут на поединок 6-го тура группы G самого престижного еврокубка.

Утром 8 декабря на столичном НСК Олимпийский прошло предматчевое совещание, во время которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют Ференцварош и Динамо.

Динамо – Ференцварош: анонс матча Лиги чемпионов

Как информирует официальный сайт "бело-синих", киевляне выйдут на поле в основном комплекте формы – белом с горизонтальными полосками, а голкипер будет играть в сером комплекте. Ференцварош будет проводить поединок в выездной зелено-черной экипировке, а вратарь – в красной.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Ференцварош в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Коллектив Сергея Реброва с такими же показателями идет последним. Отчетная встреча станет решающей в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

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