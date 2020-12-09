Денис Попов стал лучшим игроком матча Динамо – Ференцварош. Защитник "бело-синих" выиграл 10 единоборств, совершил 18 отборов, перехватов и подборов, а также нанес один удар по воротам, который стал результативным. В общем Попов набрал 308 баллов.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча

Как сообщает Команда 1 со ссылкой на InStat Index, в топ-3 игроков поединка вошли еще два футболиста киевского клуба: Георгий Бущан и Томаш Кендзёра, которые набрали по 295 баллов.

Заметим, Ференцварош из-за поражения от Динамо (0:1) прекращает свои выступления в еврокубках в текущем сезоне, набрав после 6-ти туров лишь один зачетный пункт. Киевляне с 4 очками в активе из третьего места группы G отправляются в плей-офф Лиги Европы.

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