"Откуда взялись пропущенные голы Динамо? Это главный вопрос. Да, у Динамо существует большая, самая большая проблема – центральная зона в обороне. Но не стоит всех собак вешать на защитников. Вот давайте разберем первый гол. Динамо наказали за неуклюжую игру Кабаева, который отдал плохой пас назад на Шапаренко.

Динамо – Ференцварош: пресс-конференция Шовковского – о причинах фиаско, место Ярмоленко и печальные перспективы легионера

Второй: борьба, рикошет, залетело. И все это за две минуты. При этом команда еще и играет в меньшинстве. Это такой сильный психологический удар, который команда не выдержала и развалилась. Ошибки Михавко? Пусть ошибки Михавка разбирает тренерский штаб Динамо. С моей стороны это будет не совсем корректно. Да, почти все голы были забиты из центральной зоны, но ведь это не только проблема Тараса. Это проблема игры в обороне всей команды.

Динамо показало худшую игру в сезоне против Ференцвароша? Я повторюсь, все решило быстрое удаление Дубинчака. Поэтому говорить, что это худший матч, однозначно не стал бы, но по результату, безусловно, да. Катастрофическим, как по мне, был только второй тайм.

Насчет самоотдачи динамовцев вопросов не должно быть. И, возможно, заряженность на результат и сыграла с ребятами злую шутку. В том же эпизоде с красной карточкой Дубинчаку, он должен был хладнокровнее играть. Мяч уже практически вышел за линии поля, а он полетел его выгрызать. Самоотдача – это хорошо, но куда важнее иметь здравый смысл и холодную голову", – поделился Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

"Потрібен суперник з Андорри або Гібралтару": такого Динамо не бачили ще ніколи – офіційний кінець єврокубків