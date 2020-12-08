"В матче Динамо и Ференцвароша хочу увидеть футбол уровня Лиги чемпионов. Будут большие эмоции со стороны обеих команд, однако открытого футбола я не ожидаю. Цена ошибки очень высока.

Ребров: Я вижу, как изменилось Динамо при Луческу

Матч против Динамо будет особенным и для Сергея Реброва. Ему предстоит играть против родной команды, находиться на хорошо знакомом ему НСК Олимпийский. Однако, думаю, он справится с волнением.

Первый матч в Будапеште между Ференцварошем и Динамо можно разделить на два тайма: первый был за киевлянами, второй за хозяевами поля. На этот раз я надеюсь, что родные трибуны должны помочь Динамо взять верх над венграми и получить путевку в весеннюю часть Лиги Европы", – сказал Головко.

Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Коллектив Сергея Реброва с таким же достижением идет последним. Отчетная встреча станет решающей в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

Динамо – Ференцварош: анонс матча Лиги чемпионов