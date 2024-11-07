История противостояния этих клубов короткая, но очень яркая. Именно в поединке с будапештским коллективом киевляне выиграли свой первый международный топ-трофей – они разгромили Ференцварош в финале Кубка Обладателей Кубков-1975.

Динамо – Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы

Следующая встреча случилась аж через 45 лет, на групповом этапе Лиги чемпионов. Динамо подтвердило историческое преимущество – 2:2 в Будапеште продолжились минимальной победой в Киеве. При этом "Фради" тренировал Сергей Ребров, который после работы с “бело-синими” возглавил мадьяр и вывел их в ЛЧ впервые за 15 лет.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 4-го туру Ліги Європи УЄФА 2024/25 між Динамо і Ференцварошем. Коефіцієнт на перемогу киян – 2,42. На тріумф угорців фахівці дають 3,10.

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Тогда в составе венгров еще и играл экс-динамовец Харатин. Впрочем, это уже дела минувших дней – нынешний Ференцварош никак не связан с Динамо и УПЛ. И все равно афиша выглядит ярко, учитывая взаимоотношения Украины и Венгрии. Тамошний футбол прочно связан с автократией Орбана, поэтому имеем хороший внефутбольный раздражитель.

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Но это уже лирика. Важнее турнирная мотивация – Динамо срочно должно набирать очки в Лиге Европы. “Бело-синие” проиграли все три матча, пропустив шесть голов и не забив ни одного. Разгром от Лацио и поражение в Риме еще можно объяснить, однако вынос от крайне слабого Хоффенхайма никто не понял. Слишком уж просто раскатали киевлян.

Вчерашняя победа Шахтера дарит надежду, что проблемы отечественных клубов в еврокубках связаны лишь с вызовами времени. Противостоять командами из топ-5 лиг с нынешней логистикой и кадровой ситуацией невозможно, однако на фоне равных себе украинцы до сих пор равнее. Но сможет ли Динамо поддержать зачин “горняков”?

Сделать однозначный вывод непросто, ведь Александр Шовковский постоянно ротирует состав. Соответственно, в каждом матче “бело-синие” демонстрируют разный футбол с разными достоинствами и проблемами. Тем не менее, общее впечатление положительное: Динамо за год проиграло всего один матч в УПЛ, да и вничью завершило считанное количество раз – и именно киевляне лидируют в таблице.

Резервисты едва не прибили Рому на ее поле, сыграв по новой тактике – “автобусом” с тремя центрбеками, работая от фланговых контратак. Основа же неплохо продвигала мяч комбинациями сквозь опорную зону Лацио, а в Классическом ослабленный состав сумел выцарапать стратегическую ничью (хотя в целом матч был неудачным).

То есть у Динамо есть запас прочности. И не только кадровый. Команда способна сыграть и от контроля мяча, и вторым номером с фланговыми контрвыпадами. Сейчас же в заявку вернулись Ярмоленко и Шапаренко, что изрядно усиливает мощь центрального треугольника и способность комбинировать на чужой трети.

Впрочем, в футболе подопечных Александра Шовковского наблюдается несколько тревожных тенденций. Первая – это уязвимость при прессинге и высоких выдвижениях защитников. Им не хватает слаженности, вследствие чего возникают разрывы. Зальцбург, Хоффенхайм, Рома и Шахтер постоянно этим пользовались, забивая голы.

Вторая проблема – оборона в своей штрафной. Любые стандарты или кроссы представляют колоссальную опасность для динамовцев. Команда не имеет сыгранного звена позади, а защитникам очень не хватает опыта. Показательны три автогола Михавко и привезенный Тарасом глупый пенальти, которые произошли в четырех последних матчах.

Третья проблема прослеживается в топ-матчах. Динамо здорово проходит первую и вторую трети поля благодаря сильным центрхавам и пасингу Михавко, однако перед чужой штрафной площадкой начинаются трудности. Ваната редко удается запустить в глубину, и зоны завершения заполняются несистематично.

Матчи с Ромой и Шахтером показали, что киевляне работают над этим компонентом, однако пока имеем печальную статистику. Динамо по ожидаемым голам является самой слабой командой Лиги Европы (1,5 xG), причем с отрывом. По средней дистанцией удара наш гранд держится третьим с конца, как и по количеству ударов вообще.

Будем надеяться, что это только эффект соперников из топ-5 лиг. От матча против Ференцвароша ждут более агрессивного футбола. Но дадут ли мадьяры так сыграть?

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Выступление подопечных Паскаля Янсена в нынешней ЛЕ очень неоднозначное. В последнем туре они били Ниццу (1:0), а перед этим проиграли Андерлехту (1:2) и Тоттенхэму (1:2) – впрочем, "Фради" дали бой. Лондонцы дожали их аж на 90-й минуте, а в Бельгии венгры возродили интригу на 86-й.

Каждый матч был конкурентным, с более-менее равной статистикой и обязательным голом Ференцвароша. Не факт, что Динамо сыграло бы против таких соперников лучше. Что наиболее важно, у венгров лучшая статистика по турниру – они создают больше моментов (3,6 xG), значительно меньше допускают у собственных ворот (те же 3,6 xG против киевских 6,0) и входят в топ-10 по средней дистанции ударов.

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Впрочем, по большинству других показателей команды идут примерно на равных. Единственное серьезное расхождение заметно в количестве высоких отборов – 11 у Ференцвароша против 3-х у Динамо. Венгры стараются интенсивно прессинговать, что и неудивительно при нидерландском коуче.

Также интересна статистика продвижений на дриблинге. Если Динамо входит в топ-3 Лиги Европы, то Ференцварош является одним из самых слабых. Впрочем, все эти цифры описывают выступления в Европе, против значительно более мощных оппонентов – а вот какими эти коллективы будут при встрече с себе подобным?

Здесь пригодится просмотр результатов в чемпионате. Если наш гранд чувствует себя максимально уверенно, то в Будапеште нервничают. Ференцварош лидирует, однако в последних трех турах коллектив трижды терял очки. "Фради" расписали две подряд ничьи – 2:2 с аутсайдером Дебреценом и 1:1 с Дёром (8 место из 12-ти) – а Пакшу с четвертой позиции вообще проиграли (0:1).

Довольно тревожная тенденция, не так ли? Будем надеяться, что Динамо продолжит ее, прибив мадьяр в Гамбурге. Побеждать нужно любой ценой, ведь впереди не так много равных или простых соперников. РФС и Галатасарай в январе, крепкая Виктория и Ференцварош осенью – в этих матчах необходимо взять хотя бы 9 баллов. Иначе о евровесне можно не мечтать.

Вот только у мадьяр задача похожа. И состав у них не хуже. Чего только стоит нападающий Салданья, который попил крови киевлян летом, играя за Партизан. Здесь есть и венгерские сборники (Дибуш, Тот, Варга, Ботка), и в целом состав Ференцвароша лишь на 20 миллионов дешевле заявки Динамо.

Кадровая ситуация

В Динамо точно не сыграет Себальйос, который потерпел рецидив. Вместе с ним в лазарете остается Шепелев, а участие Пихаленка остается под вопросом. Все остальные игроки готовы выйти на поле.

Возможно, сегодня сыграет и Попов. Александр Шовковский сомневался в готовности Дениса, но в СМИ сообщают о скором восстановлении центрбека. У Ференцвароша же лишь одна потеря – венграм не поможет травмированный центрбек Рауль Густаво.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ференцварош

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Ференцварош: Дибуш – Макрецкис, Сиссе, Хартенманн, Чивич – Маига, Абу Фани – Траоре, Кажи, Закариассен – Сальданья

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