Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, утверждает NTV Spor.

Суарес и Кавани в Фенербахче – соперник Динамо запланировал грандиозное усиление атаки

Озил с большой помпой присоединился к Фенербахче в январе прошлого года. Экс-звезда Реала и Арсенала клялся в верности "канарейкам" и обещал отдавать все свои силы на поле. Реальность оказалась несколько иной. 33-летний хавбек постоянно капризничал, имел конфликты с тренером и руководством, а в марте Месута вообще выбросили из состава. Приход Жорже Жезуша не изменил ситуацию, поэтому стороны решили расторгнуть соглашение, рассчитанное до лета 2024-го.

Напомним, Фенербахче является соперником Динамо во 2-м раунде квалификации ЛЧ. Первый поединок состоится 20 июля в Лодзи, ответный матч – 27-го в Стамбуле.

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