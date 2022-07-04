Турецкий гранд имеет несколько новостей относительно игроков, которые смогут противостоять Динамо в матчах квалификации Лиги чемпионов.

Фенербахче отправился на сборы в Австрию без Лемоса, Тисерана, Колкера и Майера, имеющих проблемы со здоровьем, сообщает ntvspor.

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При этом от повреждений возобновились Луис Густаво, Креспо, Яндаш и Азиз, которые уже тренируются с командой.

Отметим, что поединок второго квалификационного раунда ЛЧ Динамо Киев – Фенербахче состоится 20 июля в Лодзи. Ответный матч – 27 числа в Стамбуле.

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