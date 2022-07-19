"Жребий подкинул нам очень опытного соперника. Я их хорошо знаю, потому что играл против них в прошлом году (во главе Бенфики – прим.). Будут сложные моменты, но мы хорошо поработали. Хотим как можно лучше реагировать на их действия на поле. У Динамо процентов 70- 80 – это игроки сборной Украины, мы работаем вместе около 4-5 недель, постепенно знакомимся с требованиями, наша цель – создать качественную команду, в то время как наш соперник играет этим составом около 4-5 лет.

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Мы все знаем, что произошло в Украине. Весь мир знает. Надеюсь, что завтрашняя игра пройдет только в спортивных рамках, не будет разговоров о разных вещах. Мы все уважаем украинцев и разделяем их боль. Футболисты Динамо, безусловно, должны быть эмоционально сильными, чтобы завтра сыграть для своей страны.

Луческу не только опытный тренер, но и очень хорошо разбирается в футболе. Это тренер, показавший свои качества в каждой команде, в которую он переходит. Есть большой опыт в Лиге чемпионов, как и у меня. Все помню о матчах год назад. Не думаю, что будет много нового, не думаю, что будет что-то, что нас удивит. Я очень уважаю Луческу за то, чего он добился в футболе. У нас хорошие дружеские отношения. Надеюсь, что в этот раз буду тем, кто покинет поле счастливым, как и в прошлом году.

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Это важный день как для болельщиков Фенербахче, так и Турции. Победа была бы очень важна, но я думаю, что между двумя командами существует баланс сил. Большинство игроков Фенербахче раньше не играли в Лиге чемпионов, ведь команда уже много лет не участвует в этом турнире. Это может быть преимуществом для Динамо, но мы демонстрируем нашу свободу и решительность. Думаю, что мы сможем их удивить, если будем хорошо организованы тактически", – цитирует Жезуша официальный сайт Фенербахче.