Поединок, как и онлайн-трансляция Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартует 20 июля в 21:00 по киевскому времени. Команда Лучесека довольно рано начинает свой путь в еврокубках, ведь до старта нового сезона чемпионата Украины еще больше месяца. Киевляне после 12 декабря 2021 года проводили только товарищеские матчи. Сегодня первая официальная игра взрослых украинских клубов с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашей родины. Где смотреть матч Динамо – Фенербахче онлайн? Трансляция встречи в Украине состоится только на кабельном телевидении и на сайте компании Сетанта Спорт (app.setantasports.com), где нужно зарегистрироваться для бесплатного просмотра.

Динамо – Фенербахче: анонс и прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Караваев, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Антюх, Андриевский, Гармаш, Ванат

Фенербахче: Алтай – Осайи-Самуэль, Азиз, Салай, Кадиоглу – Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао – Кинг, Валенсия, Росси