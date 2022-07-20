Украинская и турецкая команды выбрали комплекты экипировки, в которых выйдут на поле в матче 2-го квалификационного раунда самого престижного еврокубка.

Уже сегодня, 20 июля, Динамо в польском Лодзе будет принимать Фенербахче. Утром в день матча с участием арбитров было утверждено, в каких комплектах формы проведут встречу обе команды, сообщает официальный сайт киевлян.

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Динамо сыграет в домашней форме бело-голубой расцветки, а вратарь проведет матч в сером комплекте. Полевые игроки Фенербахче выступят в традиционной полосатой форме желтого и темно-синего цвета. Голкипер стамбульского клуба сыграет в зеленом.

Напомним, поединок на муниципальном стадионе ЛКС им. Владислава Крола стартует в 21:00.

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