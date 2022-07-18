Новоиспеченный игрок Фенербахче Виллиан Арао, проведший один матч за сборную Бразилии, высказался по поводу подготовки к поединкам против Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

"Я очень хорошо знаю Жорже Жезуса. Отлично знаю, чего он ожидает от игроков. У нас всегда высокоинтенсивные тренировки. Он хочет, чтобы концентрация игроков была очень высокой все время.

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Пока что наша подготовка идет хорошо. Прошло не так много времени, как я пришел, но считаю, что ситуация в команде очень хорошая. Трудно сказать, когда мы добьемся своего лучшего уровня, но уже сейчас должен признать, что мы уверены в себе и хорошо подготовлены к матчу с Динамо", – цитирует Арао сайт Фенербахче .

Напомним, первый поединок между украинской и турецкой командами состоится 20 июля в Польше. Ответный матч в Стамбуле запланирован на 27 число.