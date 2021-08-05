"Для Шахтера самое главное – это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно следить – мы должны знать, как делать больно сопернику.

"Мы будем развлекаться", – Де Дзерби вспомнил свои первые слова для игроков Шахтера

Я знаю, что в прошлом сезоне Динамо все выиграло. Они заслужили все эти трофеи, они – чемпионы, и сейчас они – фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат, но мы готовы бороться", – рассказал Де Дзерби для программы "Другой взгляд" в приложении Shakhtar Club.

Напомним, в прошлом сезоне Динамо удалось прервать 5-летнюю гегемонию "горняков" и добыть золотые медали УПЛ.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ