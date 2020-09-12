"Мы хорошо играли, контролировали мяч, создавали моменты. Во втором тайме отдали инициативу Десне и для нас было нелегко вернуть игру под свой контроль. Вся черниговская команда стояла в защите и было трудно забить гол.

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Но впереди ответственная игра Лиги чемпионов против АЗ. Поэтому нужно забыть встречу с Десной и переключить свой фокус на поединок, который состоится уже во вторник.

Почему не удалось обыграть соперника? Нам трудно было играть с Десной, они хорошо оборонялись. Хотя мы выходили на матч настроены на победу и с огромным желанием забить голы. Мы были сконцентрированы на игре, хотели победить, но удача не улыбнулась нам. Было трудно. Сезон только начался и мы полны сил", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче второго тура киевляне на своем поле не смогли одолеть подопечных Рябоконя и удовлетворились нулевой ничьей.

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