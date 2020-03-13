Динамо – Десна рассудит Бойко: УПЛ объявила судейские назначения 23-го тура

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 23-го тура украинской Премьер-лиги.
Центральный матч 23-го тура УПЛ, в котором сойдутся Динамо и Десна, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко, информирует официальный сайт УАФ.
Ворскла неожиданно обыграла Десну – определились все полуфиналисты Кубка Украины 2019/20
14 марта
Александрия – Колос – Игорь Пасхал (Херсон).
Львов – Карпаты – Денис Кутаков (Киевская область).
СК Днепр-1 – Мариуполь – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).
15 марта
Заря – Шахтер – Анатолий Абдула (Харьков).
Динамо – Десна – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область).
Олимпик – Ворскла – Ярослав Козик (Мукачево).
Динамо – Олександрія: Михайличенко залишає команду в меншості зі старту, а суддя допомагає – півфінал Кубка на характері