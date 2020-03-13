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Динамо – Десна рассудит Бойко: УПЛ объявила судейские назначения 23-го тура

08:00 26 Читати українською
Динамо – Десна рассудит Бойко: УПЛ объявила судейские назначения 23-го тура
Сергей Бойко / УАФ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Центральный матч 23-го тура УПЛ, в котором сойдутся Динамо и Десна, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко, информирует официальный сайт УАФ.

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14 марта

Александрия – Колос – Игорь Пасхал (Херсон).

Львов – Карпаты – Денис Кутаков (Киевская область).

СК Днепр-1 – Мариуполь – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).

15 марта

Заря – Шахтер – Анатолий Абдула (Харьков).

Динамо – Десна – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область).

Олимпик – Ворскла – Ярослав Козик (Мукачево).

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