"Сложная игра против очень организованной команды, которая сделала все возможное, чтобы не проиграть сегодня. Мы доминировали всю игру и создали немало моментов для взятия ворот, но не хватало свежести при завершении, свежести в решениях и мышлении. У нас сейчас сложный период. На этой неделе мы потеряли Попова и Бурду, сегодня еще и Тымчика. Была проблема с Родригесом, который только вчера вернулся из сборной. Также и Кендзера. Проблема еще в том, что многие игроки, которые были в сборных, не играли, а только тренировались там. Причем тренировались мало. Это было видно по ходу игры.

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Но я доволен тем, как наши игроки боролись за победу, как они искали победу. Нам предстоит очень сложная игра во вторник. АЗ играет в схожем стиле, это очень агрессивная и боевая команда. Сейчас наша главная задача – восстановить игроков, чтобы у нас была боеспособная команда на вторник. Мне не понравились паузы в игре. Такое ощущение, что я вернулся на семь лет назад. Эти паузы останавливали наше движение и замедляли темп. Тем не менее Десна заслужила этот результат. А мы должны делать выводы и не повторять эти ошибки.

Тымчик? Как правило, такие травмы очень серьезные, после них быстро не возвращаются на поле. Большого выбора у нас нет. Я очень доволен дебютом молодого Забарного. Хорошо сыграл в центре защиты и Миколенко, который появился там в связи с травмой Попова. Можно сказать, что в его лице мы укрепили центр, однако в то же время потеряли на левом фланге, где он был бы очень активным и доставлял много мячей к воротам соперника.

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Из травмированных игроков полноценно вернулся только Миколенко. Вербичу еще предстоит набирать форму, поскольку он долгое время не тренировался и не играл. У Шепелева также возникли кое-какие проблемы, но надеюсь, что на следующей неделе он будет в общей группе. А что касается того, кто будет играть с АЗ – у нас есть еще несколько дней, чтобы подумать.

Команда создала достаточно моментов для взятия ворот. Но команда не строится так быстро, особенно игра в атаке. Что-то мы делали неправильно сегодня, мы над этим будем работать. Но я поблагодарил игроков за их отношение на поле. Сегодня мы играли против очень организованной команды, которая профессионально делала свою работу, чтобы не пропустить гол. Также наш темп сбивали долгие паузы, прерывания. Хотя это не должно было мешать нам забить. У нас были отличные ситуации для взятия ворот", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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