"Преимущество Десны заключается в том, что у них никто не поехал в сборную, все их футболисты находятся дома и вместе тренируются. В течение последних двух недель они целенаправленно готовятся к игре с Динамо.

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А у киевлян часть игроков в национальной сборной Украины, часть – в молодежной, кто-то в сборной Польши, Люксембурга и т.д., остальные – в Киеве. Динамо есть Динамо, оно должно побеждать в любом случае, независимо от того, играет с Десной или любой другой командой.

Динамо не может уступать черниговцам, разве что однажды чисто случайно, но точно не дважды за один сезон и еще в ничью сыграть. Киевский клуб не должен опускаться до такого уровня.

В Десны все опытные игроки, насколько я знаю, молодых исполнителей там мало. Все они сыграны между собой, прекрасно знают и понимают друг друга. У них хороший микроклимат в коллективе, их возглавляет сильный тренер, поэтому их амбиции вполне логичны и закономерны. Динамовцам будет непросто с ними", – цитирует слова Олега Лужного официальный сайт Динамо.

Напомним, встреча Динамо и Десны состоится уже сегодня, 11 сентября, начало в 19:00.

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