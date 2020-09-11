Динамо – Десна: команды определились с формой на поединок 2-го тура УПЛ
11:19 - Читати українською
Стало известно, в каких комплектах экипировки Динамо и Десна выйдут на матч второго тура Премьер-лиги.
На традиционном предматчевом совещании с участием представителей клубов и официальных лиц поединка было утверждена, в каких комплектах формы проведут матч команды, информирует сайт киевлян.
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Киевское Динамо сыграет в домашней белой форме (голкипер – в сером), а черниговская Десна выйдет на поле в традиционной синей экипировке (голкипер – в зеленом).
Напомним, встреча Динамо и Десны состоится уже сегодня, 11 сентября, начало в 19:00.
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