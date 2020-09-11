Стало известно, в каких комплектах экипировки Динамо и Десна выйдут на матч второго тура Премьер-лиги.

Цыганков в матче против Десны / Фото из открытых источников

На традиционном предматчевом совещании с участием представителей клубов и официальных лиц поединка было утверждена, в каких комплектах формы проведут матч команды, информирует сайт киевлян.

Динамо – Десна: Лужный назвал основное преимущество соперников киевлян

Киевское Динамо сыграет в домашней белой форме (голкипер – в сером), а черниговская Десна выйдет на поле в традиционной синей экипировке (голкипер – в зеленом).

Напомним, встреча Динамо и Десны состоится уже сегодня, 11 сентября, начало в 19:00.

Динамо – Десна: анонс матча УПЛ