"В принципе игрой, структурой, построением доволен. Многое получалось, контролировали полностью игру. Особенно ничего не давали сделать, выходили здорово, создали очень много моментов. В первом тайме должны были забивать минимум 2-3 гола. Конечно, это неприятно откладывается, не забиваем голы, которые должны были. Потому что моментов очень много было.

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С такой линией защиты было отлично работать. Каждый понимает, что ему нужно делать на своей позиции, нам объясняют, говорят. Нам надо впитывать и выполнять на поле. Что мы и делаем. Мы делаем, что нам говорят, на поле. У нас получается, дай Бог, чтобы и дальше получалось, только еще и с результатом. Тогда все будет хорошо. АЗ еще не смотрели материалы, думаю, завтра начнем. Мы готовились к Десне, настраивались на этот матч", – поделился Караваев в эфире FootballHub.

Отметим, что киевляне не смогли обыграть Десну в матче 2-го тура УПЛ – команды разошлись безголевой ничьей.

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