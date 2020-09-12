Сразу двое футболистов стартового поединка второго тура УПЛ получили одинаковое количество баллов и были признаны лучшими игроками матча, сообщает издание Zbirna.com.

Голкипер Десны раскрыл секрет успеха в матче против Динамо

Самыми полезными в составе Динамо стал полузащитник Виталий Буяльский, а в составе Десны – вратарь Евгений Паст. Оба исполнителя набрали по 285 баллов. Хавбек киевлян стал лучшим по количеству ударов по воротам – 5 выстрелов, а кипер черниговцев сделал 5 сэйвов.

Третьим лучшим игроком матча стал представитель "бело-синих" Карлос де Пена – 274 балла.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Украины Десна на выезде не позволила Динамо победить, удержав свои ворота на замке.

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