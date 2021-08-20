"Давит ли то, что мы подходим к матчу с Динамо в статусе лидера УПЛ? Думаю, это скорее должно давить на Динамо, а не на нас. Мы должны спокойно выходить на поле, играть в свой футбол и показывать, что мы умеем. Для нашего клуба этот матч, безусловно, важен.

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Насколько я понимаю, динамовцы готовятся к Лиге Чемпионов, поэтому и играют через два дня на третий. Заранее говорить, на пользу это Десне или нет. Все покажет матч. Мы просто должны делать свою работу, а Динамо будет работать в своем графике.

На выезде с таким соперником положительным будет любой результат, который позволит нам завоевать зачетные баллы и остаться на первом месте в таблице", – поделился Мочуляк в комментарии официальному сайту Десны.

Напомним, матч между Динамо и Десной запланирован на 22 августа, начало встречи в 19:30. Черниговцы являются лидерами чемпионата с 12 очками после 4 туров, тогда как киевляне с 10 пунктами занимают второе место.

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