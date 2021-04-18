За 4 тура до финиша сезона чемпионская интрига умерла окончательно. Конечно, у Шахтера еще остаются мизерные математические шансы, но они настолько нереальные (тем более – в условиях УПЛ), что говорить о них после поражения от Динамо – себя не уважать.

Обе команды разочаровали своей игрой, но камни летят только в Шахтер. И это понятно – в лобовом столкновении с конкурентом коллектив Каштру продемонстрировал полную беспомощность. Некоторые эксперты вообще считают, что это самая слабая, самая бесхарактерная команда эпохи Ахметова.

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Дмитрий Джулай – без комментариев. Только посмеялся с Мораеса, напоминая о скандальном трансфере форварда в Шахтер.

Власта Шовковская, первая жена легендарного голкипера Динамо, наслаждается решающим голом Де Пены.

Виктор Вацко просто шокирован.

Александр Золотогорский, комментатор и автор Footballhub, также сильно озадачен.

Игорь Цыганик, как всегда, знает немного больше других.

Архивариус Артур Валерко подкрепляет общую критику красноречивыми цифрами.

Менеджер Александр Ольшанецкий резко раскритиковал уровень футбола в Классическом.

Обозреватель Трибуны Александр Сажко просит прощения у наставника Динамо.

Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, анализирует хитрые ходы от Мистера.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло также основательно расписал собственные выводы.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков – о "загнанном кротике".

Ветеран телевизионной спортивной журналистики Руслан Свирин с удовольствием для себя констатирует новое доминирование столицы в украинском спорте.

Прогноз погоды от Брутального футбола.

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Динамо обыграло Шахтер и открыло путь к чемпионству – Луческу может взять титул уже на следующей неделе