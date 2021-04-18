Динамо – чемпион: самый слабый Шахтер времен Ахметова, ступор Каштру и убийственный инсайд о Луческу
"Футбол 24" собрал мнения экспертов относительно решающего матча за украинскую корону Шахтер – Динамо (0:1).
За 4 тура до финиша сезона чемпионская интрига умерла окончательно. Конечно, у Шахтера еще остаются мизерные математические шансы, но они настолько нереальные (тем более – в условиях УПЛ), что говорить о них после поражения от Динамо – себя не уважать.
Обе команды разочаровали своей игрой, но камни летят только в Шахтер. И это понятно – в лобовом столкновении с конкурентом коллектив Каштру продемонстрировал полную беспомощность. Некоторые эксперты вообще считают, что это самая слабая, самая бесхарактерная команда эпохи Ахметова.
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Дмитрий Джулай – без комментариев. Только посмеялся с Мораеса, напоминая о скандальном трансфере форварда в Шахтер.
Власта Шовковская, первая жена легендарного голкипера Динамо, наслаждается решающим голом Де Пены.
Виктор Вацко просто шокирован.
Александр Золотогорский, комментатор и автор Footballhub, также сильно озадачен.
Игорь Цыганик, как всегда, знает немного больше других.
Архивариус Артур Валерко подкрепляет общую критику красноречивыми цифрами.
Менеджер Александр Ольшанецкий резко раскритиковал уровень футбола в Классическом.
Обозреватель Трибуны Александр Сажко просит прощения у наставника Динамо.
Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, анализирует хитрые ходы от Мистера.
Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло также основательно расписал собственные выводы.
Главный редактор журнала Футбол Артем Франков – о "загнанном кротике".
Ветеран телевизионной спортивной журналистики Руслан Свирин с удовольствием для себя констатирует новое доминирование столицы в украинском спорте.
Прогноз погоды от Брутального футбола.
Динамо обыграло Шахтер и открыло путь к чемпионству – Луческу может взять титул уже на следующей неделе