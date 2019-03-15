Динамо – Челси: Усик спел песню о разгромном поражении киевлян – видео дня

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в своеобразной форме прокомментировал фиаско Динамо в матче с Челси (0: 5).

Известный боксер вчера посетил матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси (0:5), а сегодня в Instagram опубликовал видео, на котором Александр под аккомпанемент гитары исполняет кавер на известную песню группы Чайф – Артентина-Ямайка 5: 0 , которую переделали по мотивам вчерашнего матча на НСК Олимпийский.

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"Несмотря на Ваше вчерашнее поражение. Мы все равно остаемся преданными Вам. Динамо Киев", – написал Усик.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0.

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