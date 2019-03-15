toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЕВРОПЫ

Динамо – Челси: Усик спел песню о разгромном поражении киевлян – видео дня

18:23 206 Читати українською
Динамо – Челси: Усик спел песню о разгромном поражении киевлян – видео дня
Усик является давним болельщиком Динамо / фото из открытых источников

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в своеобразной форме прокомментировал фиаско Динамо в матче с Челси (0: 5).

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Известный боксер вчера посетил матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси (0:5), а сегодня в Instagram опубликовал видео, на котором Александр под аккомпанемент гитары исполняет кавер на известную песню группы Чайф – Артентина-Ямайка 5: 0 , которую переделали по мотивам вчерашнего матча на НСК Олимпийский.

Шевченко на зубочистках показывает Суркису, почему Динамо позорно проиграло Челси – забавный кадр

"Несмотря на Ваше вчерашнее поражение. Мы все равно остаемся преданными Вам. Динамо Киев", – написал Усик.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0.

"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси

Теги
Лига Европы Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Александр Усик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
34
мин
Заря
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук