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Динамо – Челси: ультрас киевлян устроили модульное шоу в поддержку пленных украинских моряков

20:15 117 Читати українською
Динамо – Челси: ультрас киевлян устроили модульное шоу в поддержку пленных украинских моряков
Ультрас Динамо / WBC

Фанаты Динамо устроили перформанс перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Ультрас киевлян изобразили с помощью модулей флаг Военно-Морских Сил Украины.

Динамо – Челси: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

К слову, по состоянию на 10 минуту встречи Динамо уже уступает Челси. На 5-й минуте встречи забить смог Оливье Жиру после розыгрыша углового. Данная акция направлена на поддержку украинских моряков, которые были захвачены Россией в Азовском море и находятся в плену.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Челси ультрас
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