Динамо – Челси: ультрас киевлян устроили модульное шоу в поддержку пленных украинских моряков

Фанаты Динамо устроили перформанс перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

Ультрас киевлян изобразили с помощью модулей флаг Военно-Морских Сил Украины.

Динамо – Челси: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

К слову, по состоянию на 10 минуту встречи Динамо уже уступает Челси. На 5-й минуте встречи забить смог Оливье Жиру после розыгрыша углового. Данная акция направлена на поддержку украинских моряков, которые были захвачены Россией в Азовском море и находятся в плену.