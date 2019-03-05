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Динамо – Челси: ультрас киевлян поймали двух спекулянтов, которые хотели перепродать билеты

5 марта 22:36 62 Читати українською
Динамо – Челси: ультрас киевлян поймали двух спекулянтов, которые хотели перепродать билеты
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Ультрас киевского Динамо успели поймать спекулянтов, которые хотели перепродать билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

Ультрас Динамо в своем Facebook сообщили, что были пойманы несколько спекулянтов, которые приобрели билеты на матч с Челси в магазине Ultra.

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Один из них пытался продать билеты через Instagram за 250 грн, потом пришел в магазин приобрести еще пропусков. Второй хотел отдать их за 130 грн, но вместо покупателей к нему вышли представители фанатского движения.

Также ультрас сделали предупреждение остальным, кто намеревался поступить так же, как указанные выше лица.

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Теги
ультрас Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Лига Европы
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