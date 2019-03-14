Динамо – Челси: УЕФА отреагировал на заявление Сарри о "катастрофическом" состоянии газона на НСК Олимпийский

В УЕФА отреагировали на жалобу главного тренера "синих" Маурицио Сарри о состоянии зеленого покрытия на НСК Олимпийский в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси.

"Консультанты УЕФА по качеству газона были в постоянном контакте с командой обслуживания НСК Олимпийский с начала сезона и поддерживали его на протяжении всего сезона.

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Текущие проблемы с полем имеют эстетический характер и не представляют опасности для игры", – передает слова представителей УЕФА Sky Sports.

Напомним, вчера главный тренер лондонцев Маурицио Сарри назвал состояние газона на НСК Олимпийский катастрофой.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси сыграют сегодня на НСК Олимпийский. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:55. Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой лондонцев со счетом 3:0.

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