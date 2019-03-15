toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЕВРОПЫ

Динамо – Челси: три игрока "аристократов" попали в символическую сборную недели в Лиге Европы

19:15 3 Читати українською
Динамо – Челси: три игрока "аристократов" попали в символическую сборную недели в Лиге Европы
ФК Челси

Пресс-служба УЕФА обнародовала символическую сборную недели в Лиге Европы.

В 11-у лучших попали три игрока Челси, который вчера разбил на выезде киевское Динамо (5:0).

Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

Заметим, что в символическую сборную делегировали своих представителей всего 4 клуба – Славия, Челси, Бенфика и Арсенал.

Символическая сборная недели в Лиге Европы:

Вратарь: Влаходиомс (Бенфика)

Защитники: Алонсо (Челси), Ферро (Бенфика), Нгаду-Нгаджу (Славия), Гримальдо (Бенфика)

Полузащитники: Мейтленд-Найлс (Арсенал), Пицци (Бенфика), Соучек (Славия), Хадсон-Одой (Челси)

Нападающие: Обамеянг (Арсенал), Жиру (Челси).

"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси

Теги
Арсенал Арсенал Челси Челси Бенфика Бенфика Лига Европы Славия Прага Славия Прага
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
33
мин
Заря
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук