Динамо – Челси: три игрока "аристократов" попали в символическую сборную недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА обнародовала символическую сборную недели в Лиге Европы.

В 11-у лучших попали три игрока Челси, который вчера разбил на выезде киевское Динамо (5:0).

Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

Заметим, что в символическую сборную делегировали своих представителей всего 4 клуба – Славия, Челси, Бенфика и Арсенал.

Символическая сборная недели в Лиге Европы:

Вратарь: Влаходиомс (Бенфика)

Защитники: Алонсо (Челси), Ферро (Бенфика), Нгаду-Нгаджу (Славия), Гримальдо (Бенфика)

Полузащитники: Мейтленд-Найлс (Арсенал), Пицци (Бенфика), Соучек (Славия), Хадсон-Одой (Челси)

Нападающие: Обамеянг (Арсенал), Жиру (Челси).

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