Динамо – Челси: на матч проданы все билеты

Все билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси уже распроданы.

24 февраля стартовала продажа билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси.

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На сегодня, 27 февраля, все билеты, поступившие в свободную продажу, были раскуплены. Впрочем, пока еще есть забронированные билеты, за которые не внесены оплата. Если владельцы этих билетов не выкупят пропусков на матч, они поступят в свободную продажу за 3 дня до игры.

Матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта.

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