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Динамо – Челси: на матч проданы все билеты

27 февраля 22:18 145 Читати українською
Динамо – Челси: на матч проданы все билеты
Динамо – Челси: на матч проданы все билеты

Все билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси уже распроданы.

24 февраля стартовала продажа билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси.

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На сегодня, 27 февраля, все билеты, поступившие в свободную продажу, были раскуплены. Впрочем, пока еще есть забронированные билеты, за которые не внесены оплата. Если владельцы этих билетов не выкупят пропусков на матч, они поступят в свободную продажу за 3 дня до игры.

Матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта.

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Динамо Киев - Челси: Четверг 14 марта 2019

Динамо Киев
до матча
14
дн
:
19
час
:
31
мин
Челси
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