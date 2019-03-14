toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Динамо – Челси: матч посетили почти 65 тысяч болельщиков

14 марта 22:14 64 Читати українською
Динамо – Челси: матч посетили почти 65 тысяч болельщиков
Челси камня на камне не оставил от Динамо / ФК Челси

У "бело-синих" была мощная поддержка болельщиков, однако это не помогло Динамо избежать позорного поражения от Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

На трибуны НСК Олимпийский на ответный матч между Динамо и Челси пришли 64 тысячи 830 болельщиков. Этот показатель является всеукраинским рекордом в текущем сезоне.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Впрочем, такое количество болельщиков не помогло киевлянам, которые потерпели историческое поражение в еврокубках, проиграв лондонцам со счетом 0:5.

Отметим, наиболее посещаемым поединком "бело-синих" в Лиге Европы остается матч против Эвертона. Тогда на трибунах были 67 500 любителей футбола.

НСК Олимпийский в Киеве вмещает 70 500 болельщиков.

Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії Києва

Источник: Футбол 24
Теги
Лига Европы Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
39
мин
Ницца
20:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук