Динамо – Челси: матч посетили почти 65 тысяч болельщиков

Челси камня на камне не оставил от Динамо / ФК Челси

У "бело-синих" была мощная поддержка болельщиков, однако это не помогло Динамо избежать позорного поражения от Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

На трибуны НСК Олимпийский на ответный матч между Динамо и Челси пришли 64 тысячи 830 болельщиков. Этот показатель является всеукраинским рекордом в текущем сезоне.

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Впрочем, такое количество болельщиков не помогло киевлянам, которые потерпели историческое поражение в еврокубках, проиграв лондонцам со счетом 0:5.

Отметим, наиболее посещаемым поединком "бело-синих" в Лиге Европы остается матч против Эвертона. Тогда на трибунах были 67 500 любителей футбола.

НСК Олимпийский в Киеве вмещает 70 500 болельщиков.

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