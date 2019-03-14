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Динамо – Челси: команды определились с цветами формы на матч

16:41 127 Читати українською
Динамо – Челси: команды определились с цветами формы на матч
Динамо – Челси: команды определились с цветами формы на матч

Киевляне сыграют в белом, лондонцы – в желтом.

 

Накануне поединка состоялась традиционная предматчевая совещание между представителями команд и УЕФА, где решались организационные вопросы, сообщает пресс-служба киевлян.

Динамо – Челси: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

В частности, было определено, в какой форме сыграют команды. Так, Динамо выйдет на поле в домашней, белой форме, а игроки Челси будут играть в желтых цветах. Вратарь Динамо будет одет в темно-зеленом комплекте экипировки, а Челси – в оранжевом.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси сыграют сегодня на НСК Олимпийский. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:55. Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой лондонцев со счетом 3:0.

Динамо – Челси: анонс ответного матча 1/8 Лиги Европы

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Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Лига Европы Футбольная форма
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