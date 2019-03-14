Динамо – Челси: киевляне потерпели самое крупное поражение в еврокубках в своей истории

Лига Европы — 14 март 2323
-
Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории Киева
-
Шальке официально уволил Тедеско – Коноплянка остался без главного тренераГермания — 14 март 278
-
Ювентус – Атлетико: как экс-звезда Шахтера присоединился к Роналду и поиздевался над Симеоне неприличным "жестом яйцами"Лига чемпионов — 14 март 497
-
Зинченко попал в топ-15 самых эффективных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по версии InStatЛига чемпионов — 14 март 209
-
Динамо – Челсі: 2 з топ-5 найнебезпечніших гравців киян 2019-го пропускають матч, крутість Саррі та несподівані цифриЛига Европы — 14 март 484