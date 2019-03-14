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Динамо – Челси: киевляне потерпели самое крупное поражение в еврокубках в своей истории

14 марта 22:50 105 Читати українською
Динамо – Челси: киевляне потерпели самое крупное поражение в еврокубках в своей истории
Динамо опозорилось в матче с Челси

Поражение от Челси со счетом 0:5 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы стало для Динамо самым позорным в еврокубковой истории "бело-синих".

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Динамо проиграло Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5 и прекратило участие в еврокубках. Еще никогда в своей истории киевляне не проигрывали дома с таким счетом в еврокубковых поединках.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

До этого самые крупые домашние поражения Динамо в европейских турнирах были в матчах с Андерлехтом (0:3), Баварией (1:4), Стяуа (1:4), Ромой (1:4) и Лионом (0:3).

Кроме того, киевляне повторили клубный антирекорд. Ранее Динамо с аналогичным счетом 0:5 в еврокубках уступало Бенфике и Ювентусу, правда, на выезде.

Источник: Футбол 24
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Лига Европы Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Главное Рекорды
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