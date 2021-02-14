Один из лидеров Брюгге Ханс Ванакен уверен, что "бело-синие" не смогут остановить его команду на пути к поставленной цели.

"В планах Брюгге повторить пример Аякса, который дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов", – цитирует Ванакена издание Footnews.be.

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К слову, Ханс выступает за Брюгге с июля 2015 года. В текущем сезоне он провел за Брюгге 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, уже в ближайший четверг, 18 февраля, киевляне в рамках 1/16 финала Лиги Европы на своем поле встретятся с бельгийцами. Ответный матч через неделю, 25 февраля.

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