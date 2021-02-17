Начало матча 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Брюгге могут перенести на другое время.

Делегат УЕФА выдвинул предложение начать матч Динамо – Брюгге в 18:00, а не в 19:55, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Причиной такого варианта стала морозная погода в Киеве. Официально решение об изменении времени проведения встречи еще не приняли.

Напомним, что по рекомендациям УЕФА, матчи должны проходить при температуре не ниже -15, или обе команды должны дать согласие на проведение встречи, если температура опустилась ниже.

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