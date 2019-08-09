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Динамо – Брюгге: стал известен райдер бельгийцев перед ответным матчем Лиги чемпионов

19:34 163 Читати українською
Динамо – Брюгге: стал известен райдер бельгийцев перед ответным матчем Лиги чемпионов
Брюгге – Динамо / ФК Динамо Киев

Брюгге запросил необходимые вещи и продукты перед ответным матчем 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

 

Брюгге прибудет в Киев на ответный матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо в понедельник, 12 августа, в 14:00, сообщает Sport Arena. Команда остановится в отеле Hyatt.

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Бельгийцы запросили 20 официальных мячей, 50 пакетиков чая и столько же стиков растворимого кофе. Кроме этого, в райдер вошли 60 килограммов льда в кубиках.

В планах команды вечерняя тренировка на НСК Олимпийский и предматчевая пресс-конференция.

Матч Динамо – Брюгге состоится 13 августа в 20:30.

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