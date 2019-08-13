Динамо – Брюгге: Шевчук назвал фаворита поединка

Экс-игрок Шахтера Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге.

"Брюгге, наверное, будет от обороны играть. Поэтому, у Динамо будет больше позиционных атак. Хотя, на выезде был открытый футбол. Две команды вышли на поле с задачей атаковать, и никто не оборонялся. Мяч в середине поля не задерживался. Выиграл тот, кто допустил меньше ошибок.

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Для меня фаворит в этой игре – Динамо. Я считаю, что у них хорошая команда, большой выбор игроков. Опять же, только чтобы не говорили, что не успели восстановиться. Есть Вербич, может, будет Беседин играть. В матче с Шахтером себя хорошо проявил Родригес.

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Да и с Брюгге он себя хорошо показал и понравился публике. В некоторых моментах он очень здорово играл на публику, чтобы ее завоевать. Я почувствовал, что именно киевским болельщикам он понравился, и они его уже приняли", – передает слова Шевчука ТК "Футбол 1/2".