"Счет по игре. Очень много в этом поединке было борьбы, потому что поле такое... Также очень много было ошибок в передачах и приеме мяча. Кроме того, к сожалению, в Динамо я не увидел должного азарта. Обе команды были слишком осторожны, в их действиях было много брака, но защищаться, безусловно, при такой погоде легче.

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Мне не понравилось, как действовал Де Пена. Непонятно, какой позиции он придерживался. Кроме того, уругваец был совершенно не агрессивный – на таком уровне так играть нельзя. От Цыганкова я ожидал большего... У Беседина не было моментов, и в целом он провел не лучший свой матч. Артем, конечно, много двигался, но для него нужны передачи партнеров с флангов, чего почти не было", – цитирует Сабо Footboom.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.

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