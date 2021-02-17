Тренер молодежной команды Брюгге Рик Де Мил, который будет руководить основой в матче против Динамо из-за коронавируса у главного коуча, поделился ожиданиями от поединка Лиги Европы.

"Я нахожусь в постоянном контакте с главным тренером. Мы уделили много внимания теории, пересмотрели несколько матчей Динамо, хорошо подготовились. Надеюсь, одержим завтра положительный результат.

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Все, кто приехал в Киев, готовы играть за Брюгге. У нас впереди еще одна тренировка, после которой определим стартовый состав. Но все футболисты готовы к игре.

Насколько мне известно, прогулки по Киеву сейчас ограничены. Поэтому мы никуда не будем выходить из отеля. Сконцентрируемся на подготовке к матчу", – сказал Де Мил на предматчевой пресс-конференции.

Заметим, встреча 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Брюгге начнется 18 февраля в 17:00 на НСК Олимпийский. Ответный матч в Бельгии пройдет 25 числа.

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