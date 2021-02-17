"Можно ли сказать, что у Динамо будут несколько развязаны руки из-за проблем Брюгге? Почти все команды прошли через подобные моменты. Выбывали игроки, выбывали тренеры, но каждый клуб имеет в своем составе много игроков, чтобы их заменить. Это ничего не меняет в весе этой двухматчевой дуэли.

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Что касается тактики, то Брюгге – это очень атакующая команда с большим опытом. Игроки давно выступают вместе. Финансовое подкрепление у них тоже на хорошем уровне, они ежегодно улучшают команду, подбирая игроков под свой атакующий стиль.

Лопата перед матчем с Олимпиком? Это было мое спонтанное решение, я хотел помочь, потому что увидел, что часть поля не убрана.

Встречаются команды – лидеры своих чемпионов. Таких пар, по-моему, больше нет в Лиге Европы. Мне кажется, что это равные соперники. Что может стать определяющим? Для нас важно сохранить равновесие между атакой и обороной, зная, что соперник играет в агрессивный и атакующий футбол. Важно быстро выходить из-под прессинга и использовать свободные зоны в обороне соперника.

Илья Забарный готовится в общей группе, но кто будет играть – я решу завтра. Какой матч против Брюгге мне запомнился больше всего? Наверное, первые поединки, когда Шахтер выходил в ЛЧ. 2:2 на выезде и 4:1 дома. Наверное, именно эти.

Какие перспективы Динамо в Лиге Европы? Все зависит от этих двух матчей. Мы хорошо подготовились на сборах и сыграли матч в чемпионате, который добавил мне оптимизма. Соперник сыграл много игр, в этом плане они более подготовлены. Но все решится на поле", – рассказал Мирча Луческу.

Напомним, матч Динамо Киев – Брюгге стартует 18 февраля в 17:00 на НСК Олимпийский. Поединок в Бельгии пройдет 25 числа.

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