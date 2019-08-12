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Динамо – Брюгге: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича – онлайн-трансляция

16:45 327 Читати українською
Динамо – Брюгге: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича – онлайн-трансляция
Александр Хацкевич / ФК Динамо

Наставник Динамо Александр Хацкевич проведет предматчевую пресс-конференцию накануне поединка Лиги чемпионов против Брюгге. Смотрите прямую трансляцию на "Футбол 24".

 

Прямая трансляция пресс-конференции Александра Хацкевича пройдет в конференц-зале базы ФК Динамо. Начало – в 16:45. Вместе с тренером придет и один из футболистов Динамо.

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Прямую видеотрансляцию пресс-конференцию Александра Хацкевича можно посмотреть в клубном Youtube-канале Динамо, а также на "Футбол 24".

Напомним, в первом поединке Динамо уступило Брюгге со счетом 0:1. Единственный гол киевляне пропустили с пенальти в первом тайме.

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