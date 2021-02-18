Киевляне не смогли обыграть обескровленный Брюгге на НСК Олимпийский. На гол Виталия Буяльского во втором тайме гости уже через несколько минут ответили точным ударом Мехеле. 1:1 – судьба путевки в 1/8 финала решится 25 февраля в Бельгии.

"Поле было прекрасное, спасибо тем, кто ухаживал за ним. Поле для всех одинаковое. Погода не способствовала повышению и понижению темпа игры. Они тоже тренировались в холоде, как и мы. Все были готовы к таким условиям. Хочу напомнить, что мы играли против лидера чемпионата Бельгии. Это очень солидная и очень сильная команда.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

0:0 было бы лучше для нас, чем 1: 1. Главная задача в еврокубках – не пропустить дома. К сожалению, ошиблись на стандарте. Не доиграли, не доработали. У нас есть неделя на подготовку. Чувствуется, что Брюгге в лучших кондициях, на ходу, потому что они провели 6-7 матчей после паузы, а мы – только один.

Я сказал игрокам, что соперник будет прессинговать, а мы должны отыгрывать их короткими передачами, искать пространство за спинами, проходить прессинг. Но не все удавалось. Отсутствие матчей сыграло свою роль, возможно, отсутствие смелости.

Переборщили с дальними передачами. И вратарь, и полевые футболисты. А Брюгге хорошо играет против дальних передач и на подборах. Мы часто теряли мяч в середине поля, медленно разыгрывали атаки. Некоторые зоны должны значительно быстрее проходить передачами или на дриблинге, но не хватало темпа. Опять же, сказалось, что соперник лучше готов.

Я в перерыве просил игроков сыграть более агрессивно, лучше комбинировать перед их линией защиты. Больше открываний между линиями, больше рывков за спины. Нужно было получить мяч перед защитниками Брюгге и разыгрывать там комбинацию. Как это было в моменте с голом Буяльского.

Но мы часто сваливались на дальние передачи, с которыми Брюгге справился без проблем. Мы сейчас работаем преимущественно над игрой в обороне, над атакой сейчас нет времени работать. Еще сложные погодные условия мешают", – рассказал Луческу.

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