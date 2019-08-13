Динамо – Брюгге: послематчевая пресс-конференция Филиппа Клемана

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился впечатлениями от победы над Динамо по сумме двух матчей (4:3) в квалификации Лиги чемпионов.

"Начали мы не очень хорошо, и сценарием матча я не совсем доволен. Мы забили в конце первого тайма, потом пропустили во втором. Немножко поиграли в большинстве, но дальше получили красную карточку, которой, я считаю, не должно было быть.

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Мне понравилось, что нам удавалось контролировать мяч. Форварды сыграли хорошо. Самое важное – у нас на поле была команда. Очень доволен, что мы прошли в следующий раунд. Только что мы получили поздравления от президента Динамо. Думаю, заслужили выход в плей-офф квалификации.

Я работаю с этой командой не так давно, но футбол, который мы показали против Динамо, понравился. А результат – понравился еще больше.

Соболь? У него был тяжелый период. Он только вчера начал тренироваться, поэтому, я считаю, что его игру можно оценить положительно. Это молодой исполнитель, у него еще все впереди", – сказал Клеман на пресс-конференции.

В последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов Брюгге встретится с австрийским ЛАСКом.

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