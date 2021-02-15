Похоже, проведение первого поединка плей-офф Лиги Европы между Динамо и Брюгге под вопросом.

Первый матч между украинской и бельгийской командами, который запланирован на 18 февраля в Киеве, может не состояться из-за сильных морозов, сообщает Voetbal24 со ссылкой на Het Nieuwsblad.

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На момент старта поединка ожидается более 10 градусов ниже нуля. По информации источника, если температура воздуха ниже, чем 15 градусов мороза, согласно правилам УЕФА, один из коллективов может отказаться от участия в матче. СМИ отмечает, что Брюгге не исключает такой сценарий развития событий, но считает его маловероятным.

Интересно, что накануне выездную игру команды Эдуарда Соболя отменили. Причиной стала непогода, из-за которой поле назвали непригодным для проведения запланированной встречи.

Заметим, ответный матч с участием Брюгге и Динамо должен состояться 25 февраля в Бельгии.

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