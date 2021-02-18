"Прежде всего хочу подчеркнуть, что проводить какие-либо параллели с нашим предыдущим противостоянием полуторагодичной давности не имеет никакого смысла. Да, мы тогда в упорной борьбе прошли киевлян, но это все, как говорится, дела давно минувших дней, а сегодня реалии совсем другие.

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Это будет матч абсолютно других команд. В течение последних восьми лет руководство Брюгге медленно, но уверенно шло к созданию бельгийского суперклуба и, похоже, сейчас эта работа начинает приносить свои плоды. Возьмите любую сферу деятельности клуба и вы убедитесь – это уже практически европейский топ-уровень. Поэтому я не удивляюсь, когда в прессе нас все чаще начинают называть бельгийской Баварией. Многое изменилось и у киевлян. Динамо по-прежнему принадлежит к разряду тех соперников, в игре с которыми нельзя давать ни малейшей слабины. Иначе даже на малейший успех в Киеве рассчитывать не стоит.

По силам ли нам это? Безусловно, даже при экстремальных погодных условиях. Посмотрим, чем нас смогут удивить хозяева. У них сейчас подобрался довольно неплохой состав. Много молодых талантливых ребят, но порой налицо отсутствие опыта, сыгранности, автоматизма. Наверное, поэтому бывают пробелы в игре практически всех линий", – цитирует Миньоле издание Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 18 февраля, Брюгге в Киеве проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Брюгге: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы