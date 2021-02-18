Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Брюгге будет проведен не при пустых трибунах.

УЕФА позволил болельщикам посетить матч Динамо – Брюгге, а онлайн-продажа билетов началась в 11:15, сообщает официальный сайт Динамо Киев.

Динамо – Брюгге: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Отмечается, что в доступе будет 10 тысяч билетов, а доступными будут только сектора нижних ярусов по причинам безопасности. Поединок Лиги Европы состоится на НСК Олимпийский, который вмещает 70 050 зрителей.

Продажа билетов осуществляется исключительно в онлайн режиме на сайтах – Esport.in.ua і karabas.com.

Напомним, уже сегодня, 18 февраля, Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы будет принимать обескровленный COVID-19 Брюгге. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Брюгге: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу – уникальность дуэли, кадровая ситуация и перспективы в ЛЕ