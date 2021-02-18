"Задача на матч была не пропустить, к сожалению, не смогли ее выполнить. Соперник хорошо подготовился. Считаю, что игра была равной.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пропустили после ошибки. Брюгге не создал много моментов, мы неудачно сыграли при подаче с углового. Неудачно сыграл голкипер, я просил Бущана забирать такие подачи. Мы пропускали похожий мяч во время контрольного матча на сборах", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол 1.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.

Динамо упустило победу над Брюгге в матче 1/16 ЛЕ – шедевр Буяльского, неожиданный виновник неудачи от Луческу