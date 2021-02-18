Динамо – Брюгге: Караваев успокоил болельщиков киевлян перед ответным матчем Лиги Европы
Защитник Динамо Александр Караваев подбодрил "бело-синих" после встречи с Брюгге (1:1).
"Присутствие болельщиков помогло. Когда мы их увидели, то была приятная вспышка эмоций. Мы понимаем, что в такой мороз люди пришли, плюс только утром билеты поступили в продажу. Спасибо болельщикам.
Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча
Упустили победу, но забили шикарный мяч. Может, где-то уверенности не хватило, потому что только второй матч в году. Думаю, к ответной игре будет лучше. Считаю, что нам по силам пройти Брюгге. Мы это увидели на поле, но на следующий поединок нужно настроиться и сделать свою работу. Уверен, все получится.
Если смотреть с точки зрения двух матчей, то это больше отрицательный результат. На выезде нужно забивать, и это придает больше стимулов", – сказал Караваев для официального сайта киевлян.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.
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