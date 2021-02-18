"Присутствие болельщиков помогло. Когда мы их увидели, то была приятная вспышка эмоций. Мы понимаем, что в такой мороз люди пришли, плюс только утром билеты поступили в продажу. Спасибо болельщикам.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Упустили победу, но забили шикарный мяч. Может, где-то уверенности не хватило, потому что только второй матч в году. Думаю, к ответной игре будет лучше. Считаю, что нам по силам пройти Брюгге. Мы это увидели на поле, но на следующий поединок нужно настроиться и сделать свою работу. Уверен, все получится.

Если смотреть с точки зрения двух матчей, то это больше отрицательный результат. На выезде нужно забивать, и это придает больше стимулов", – сказал Караваев для официального сайта киевлян.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.

Динамо упустило победу над Брюгге в матче 1/16 ЛЕ – шедевр Буяльского, неожиданный виновник неудачи от Луческу