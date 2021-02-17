"Потеря Ханса Ванакена раздражает, но у нас есть достаточно качественных игроков, которые могут заменить тех, кто выпал из состава. Никакой особой подготовки к киевскому холоду нет. Готовимся, как к обычному матчу. Знаю, что здесь холодно, но оправданием отрицательному результату это не может стать.

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Я занят собой, воспитанием молодежи занимается тренерский штаб. У нас квалифицированные специалисты, которые знают, как работать с молодыми исполнителями. Я не заходил далеко в еврокубках, но планирую это сделать с Брюгге. Очень качественная команда, очень хорошие тренеры. Мы имеем все необходимое, чтобы зайти далеко в этой Лиге Европы.

Мы расстроены, что предыдущий наш матч перенесли, ведь мы в хорошей форме. С другой стороны, команда получила дополнительное время на подготовку к Динамо", – сказал Дост на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, уже 18 февраля Динамо встретится с Брюгге в рамках 1/16 финала, стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 17:00.

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