"На протяжении большей части матча мы контролировали ход игры. У нас было мало моментов, но в первом тайме мы играли лучше, Буяльский мог дважды забить головой. Мы хорошо играли и повели в счете, но здесь они забили. Конечно, это неудачно для нас – голы на выезде очень важны.

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Конечно, мне было трудно, потому что я не привык к такому холоду, но с этим нужно просто смириться и играть. У нас есть время лучше подготовиться к ответному матчу. Они знают, что им достаточно нулевой ничьей для выхода в следующий круг, поэтому я не думаю, что они будут много атаковать. Нам нужно сыграть в умный футбол и использовать свои моменты. Если мы забьем первыми, ситуация сразу полностью изменится", – цитирует Де Пену официальный сайт УЕФА.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.

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