"Поединок получился тяжелым. Плохо, что пропустили. Побеждали со счетом 1:0, все было нормально. Пропустили со стандарта глупый гол. На этом противостояние не завершено. Еще есть игра на выезде, поэтому нужно хорошо подготовиться и сделать правильные выводы.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пропущенный гол? Вроде и мяч летел слишком долго и попал в голову игроку Брюгге. Мне это показалось глупым. У них за весь матч ни одного момента – с игры ничего не создали. Я своего игрока держал, схватил и видел, что мяч летит в нашу зону. Понимал, что он выпрыгнуть не сможет, потому что я его держу. Мяч попал в голову Мехеле, а голкипер немного вышел, и его перебросили. Будем разбираться и смотреть этот момент подробнее завтра.

Нужно было играть по мячу и на опережение, чтобы не дать нанести удар. Мы и на сборах пропускали со стандартов. Вообще при угловых нужно внимательнее играть. Пропускать такие голы при такой игре, я считаю, не позволительно. Согласен, что это больше моя вина, потому что с этим соперником я играл. Что было потом и как он попал, это уже стечение обстоятельств. Нужно на выезде отыгрываться и забивать", – сказал Беседин в эфире телеканала "Футбол".

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