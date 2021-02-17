Такое решение Минздрава Украины вызванно вспышкой COVID-19 в бельгийской команде, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Динамо – Брюгге: бельгийцы потеряли весь тренерский штаб и вице-капитана

Сообщение о дополнительном тестировании получили не только обе команды, но и УЕФА. Интересно, что ранее в такой ситуации оказалось Динамо перед матчем Лиги чемпионов против Барселоны, который проходил в Испании.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге запланирован на ближайший четверг, 18 февраля. Начало встречи в 19:55.

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