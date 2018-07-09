Динамо – Ботошани: прямая видеотрансляция

Киевское Динамо сегодня сыграет контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "бело-синих" станет румынский Ботошани.

Вице-чемпион Украины сегодня проведет свой очередной спарринг в рамках подготовки к сезону 2018/19. В этом матче на тренировочном сборе в Австрии киевлянам будет противостоять румынский Ботошани.

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Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Накануне "динамовцы" сыграли вничью с Люцерном.